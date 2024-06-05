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Во вторник, 4 июня, вскоре после 20.00 в Иецавском крае юноша 2005 года рождения не справился с управлением автомобиля Audi, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и перевернулось на поле, которое принадлежит крестьянскому хозяйству.

В аварии никто не пострадал. Не причинен ущерб и крестьянскому хозяйству - его представитель никаких претензий не предъявлял, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Свой "подвиг" молодые люди сами сняли на видео и опубликовали в интернете. На ролике запечатлено, как автомобиль Audi, полный молодых подростков, мчится по дороге, а на повороте гравийной дороги водитель теряет контроль над транспортным средством, и оно переворачивается и падает в кювет. К счастью, молодые люди не пострадали и продолжили веселиться.

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