Сотрудники Рижской муниципальной полиции в ночь на 1 июня задержали водителя электрического самоката, который управлял им в состоянии опьянения почти в одну промилле, сообщили порталу Delfi в полиции.

Экипаж Земгальского управления полиции в ночь на субботу, 1 июня, заметил в Торнякалнсе двух человек, которые ехали на одном электровелосипеде общего пользования RIDE.

Правоохранители моментально остановили лиц. При проверке личных данных полицейские установили, что водитель транспортного средства находится в состоянии заметного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал характерный для алкоголя запах.

Учитывая все обстоятельства, водитель транспортного средства был задержан и через некоторое время передан сотрудникам Госполиции для дальнейших процессуальных действий. Как позже выяснилось, задержанный мужчина управлял транспортным средством общего пользования в состоянии алкогольного опьянения почти в одну промилле.

За наличие пассажира водитель электровелосипеда был оштрафован на 20 евро. Решение об управлении транспортным средством в нетрезвом виде уже примут сотрудники Госполиции. Согласно закону о дорожном движении, если констатированная при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя в крови превышает 0,5 промилле, но не превышает одного промилле, к водителю велосипеда или электросамоката применяется штраф в размере 70 евро.

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