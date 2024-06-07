Государственная полиция призвала прокуратуру предъявить мужчине обвинение в убийстве пенсионерки в рижском микрорайоне Ильгюциемс, сообщили агентству LETA в Госполиции.

28 ноября 2023 года полиция получила информацию о том, что в Ильгюциемсе было найдено тело женщины 1949 года рождения.

В ходе расследования выяснилось, что преступление совершил мужчина 1989 года рождения, который также ограбил убитую женщину.

13 февраля мужчина был арестован.

Он ранее уже попадал в поле зрения полиции в связи с различными преступлениями, например, незаконными действиями с финансовыми инструментами и платежными средствами, а также преступлениями против собственности.

За совершенные ранее преступления мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы.

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