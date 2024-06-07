В начале июня Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало по подозрению в превышении служебных полномочий с корыстной целью сотрудника Рижского регионального управления Государственной полиции, а также сертифицированного детектива, который предположительно организовал это преступление.
IDB провело следственные действия на нескольких объектах и в транспортных средствах. Изъяты предметы, которые могут иметь отношение к преступлению.
Оба лица признаны подозреваемыми и помещены под арест.
В интересах следствия никакой дополнительной информации пока не предоставляется.
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