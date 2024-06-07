В среду во второй половине дня в Риге в офисном комплексе произошло трагическое происшествие — посторонний мужчина вошел в здание и покончил с собой. Как выяснил портал tv3.lv, трагедия произошла в офисном комплексе Duntes biroji.
Представитель Duntes biroji Кристиана Карклиня подтвердила порталу, что в среду, 5 июня, в бизнес-центре произошел несчастный случай. Посетитель здания, не имеющий отношения к офисному центру и его арендаторам, выбросился с балкона шестого этажа.
Работники офисного центра немедленно вызвали скорую помощь, которая прибыла очень оперативно, но спасти человека не удалось.
Расследованием происшествия занимается полиция. По первоначальной информации, речь не идет о преступлении.
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