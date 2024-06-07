Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В четверг в Даугавпилсе начато два административных процесса против женщины за прославление военной агрессии и военных преступлений, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Южнолатгальский участок полиции получил информацию о женщине, которая пела песню, прославляющую военную агрессию и военные преступления. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там женщину 1978 года рождения.

Начат административный процесс за использование в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.

Через какое-то время полиция получила информацию, что та же женщина разместила на своей странице в Facebook символику тоталитарного режима — серп и молот, а также пятиконечную звезду с георгиевской лентой.

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