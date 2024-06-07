В четверг в Даугавпилсе начато два административных процесса против женщины за прославление военной агрессии и военных преступлений, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Южнолатгальский участок полиции получил информацию о женщине, которая пела песню, прославляющую военную агрессию и военные преступления. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там женщину 1978 года рождения.
Начат административный процесс за использование в общественных местах символики, прославляющей военную агрессию и военные преступления.
Через какое-то время полиция получила информацию, что та же женщина разместила на своей странице в Facebook символику тоталитарного режима — серп и молот, а также пятиконечную звезду с георгиевской лентой.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit