В Царникавской волости в результате опрокидывания катамарана погиб человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).

В полночь в VUGD поступила информация о том, что в Рижском заливе перевернулся катамаран с человеком. Когда спасатели прибыли на место, погибшего уже доставили на берег.

Спасатели доставили тело погибшего сотрудникам Госполиции.

За минувшие сутки в службу поступило 37 вызовов - 17 на тушение пожаров, 11 на спасательные работы, однако семь вызовов оказались ложными.

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