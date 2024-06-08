В Царникавской волости в результате опрокидывания катамарана погиб человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD).
В полночь в VUGD поступила информация о том, что в Рижском заливе перевернулся катамаран с человеком. Когда спасатели прибыли на место, погибшего уже доставили на берег.
Спасатели доставили тело погибшего сотрудникам Госполиции.
За минувшие сутки в службу поступило 37 вызовов - 17 на тушение пожаров, 11 на спасательные работы, однако семь вызовов оказались ложными.
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