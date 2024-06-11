Литовские таможенники задержали гражданина России, имеющего вид на жительство в Латвии. Он пытался ввезти в Литву из Беларуси детали для огнестрельного оружия, сообщает Lrt.lt.

Как сообщила во вторник Вильнюсская территориальная таможня, сотрудники автодорожного поста "Мядининкай" задержали автомобиль Jaguar.

При таможенном досмотре обнаружена 21 оружейная рукоятка, пять регулируемых складных прикладов для автоматического оружия, девять тактических прикладов с регулируемой подушкой, девять винтовочных лож, 21 кронштейн для крепления специального оборудования на вооружение. Эти детали имеют маркировку "83 ОТК" и, возможно, предназначены для огнестрельного оружия.

Должностные лица изъяли товар, сейчас выясняется, являются ли эти товары предметами военного или двойного назначения.

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