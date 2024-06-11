По наблюдениям Государственной полиции, одними из наиболее частых причин аварий на электросамокатах являются вождение в состоянии алкогольного опьянения и перевозка пассажиров. Однако очень часто опасные ситуации, падения и серьезные травмы возникают из-за казалось бы незначительных ошибок и мелких препятствий. Три человека, пострадавших в авариях на электросамокатах, делятся своими историями и выводами.

Ошибкой было ехать через лужу

Марина регулярно передвигалась на электросамокате, всегда стараясь ехать по велодорожкам, чтобы не мешать пешеходам. Однажды, съехав с велодорожки на тротуар, чтобы уступить дорогу общественному транспорту, она заехала в небольшую лужу. Под которой, как оказалось, скрывалась глубокая яма в асфальте.

"Переднее колесо самоката попало прямо в яму, и я упала, ударившись плечом и лицом. Позже выяснилось, что у меня перелом костей лица в двух местах – у глазницы и челюстной кости, а также вывих плеча с небольшим переломом. Лечение травм было тяжелым и сложным, рукой до сих пор не могу полноценно двигать, хотя с момента аварии прошел уже год", – рассказала Марина.

Марина признает, что ее ошибкой было ехать прямо в лужу. "Не могла представить, что под ней может быть яма. Я езжу на электросамокатах с момента их появления, и это была моя первая авария. Никогда бы не подумала, что такое может случиться", - отметила она.

Сейчас она настоятельно советует другим водителям носить шлем и передвигаться только по велодорожкам, избегая езды по тротуарам, чтобы не угрожать пешеходам.

Даже шлем не защитил от переломов костей лица

Эрик купил электросамокат, чтобы ездить на работу и экономить деньги на топливе для автомобиля. Максимальная скорость его электросамоката значительно превышала допустимые сейчас 25 км/ч, однако мужчина ездил в шлеме и с другими средствами защиты, поэтому чувствовал себя в безопасности. Но однажды утром в Межапарке, ехав по проезжей части, где шли дорожные работы, Эрик попал в аварию.

"Точно не помню, что произошло, думаю, что на большой скорости попал в какую-то яму и перелетел через руль. Очнулся только в больнице, где узнал, что упал с электросамоката и получил серьёзные травмы", – рассказал Эрик. Он сломал кости лица в трех местах и потерял зрение на один глаз. И до сих пор, спустя год после аварии, он видит только одним глазом.

Травмы не предотвратил даже шлем. Но как предполагает Эрик, без шлема последствия были бы ещё хуже.

"Теперь я понимаю, что при езде на электросамокате обычного велошлема недостаточно. Другим водителям советую не экономить деньги и покупать более серьёзный шлем, такой как у мотоциклистов. Однако сам больше на электросамокате ездить не буду", - признался мужчина.

Лучше бы шел пешком!

Еще один пострадавший, пожелавший остаться анонимным, рассказывает, что упал, когда ехал на электросамокате с корпоративной вечеринки. Погода была солнечной, настроение хорошим, и он решил ехать на электросамокате. Хотя нужно было проехать всего около километра, который, как он теперь признает, спокойно мог бы пройти пешком.

"Пришлось ехать по разным покрытиям – то песок, то асфальт, то брусчатка – не чувствовал себя стабильно, потому что такое изменяющееся покрытие не подходит для электросамокатов. Вдруг передо мной на тротуар "выпрыгнули" пешеходы – мужчина, женщина и ребёнок. Пытаясь избежать столкновения, я резко затормозил, переднее колесо попало в яму, и я упал", – рассказывает пострадавший.

Это падение закончилось для него в больнице с девятью переломами костей лица и двумя выбитыми зубами. Лечение в общей сложности заняло полгода. После времени проведенного в больнице времени пришлось не только залечивать травмы лица и заменять выбитые зубы, но и долго было трудно даже ходить. Часто приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть.

Этот опыт заставил его многое переосмыслить, и главный вывод – лучше бы шел пешком.

"К сожалению, наши дороги в основном не подходят для электросамокатов, потому что даже маленькие ямы или препятствия могут привести к падению. Поэтому не стоит рисковать и ехать на электросамокате, лучше идти пешком или выбрать другой вид транспорта. Расстояние, которое на самокате можно проехать за семь минут, пешком можно пройти примерно за 15 минут. Стоит ли экономить несколько минут, чтобы рисковать травмироваться самому или, что ещё хуже, наехать на пешехода? На мой взгляд, нет", - отметил он.

В этом году за пять месяцев произошло 81 дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатов, в этих авариях пострадали 56 человек. В целом статистика показывает улучшение, так как в прошлом году за этот же период произошло 124 дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов, в них пострадали 95 человек и один из них погиб.

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