Наступление лета радует не только людей, но и лесных зверей: в мае у многих животных начинается период спаривания, однако, как и люди, животные в любовном опьянении становятся рассеянными и легкомысленными.

Согласно данным страховой компании Balta, клиенты KASKO ежегодно подают около 1600 заявлений о возмещении ущерба из-за столкновений с животными. Так, в 2023 году на покрытие убытков от таких аварий было выплачено 3,5 миллиона евро.

Поскольку многие клиенты не сообщают в полицию, а обращаются только к страховщику, на самом деле количество происшествий больше, чем официально зарегистрировано в Государственной полиции, – по статистике Balta это в среднем пять сбитых животных в день.

Нежелательная встреча с лесным зверем может стоить свыше 10 000 евро

По статистике дорожно-транспортных происшествий, май вместе с октябрем, ноябрем и декабрем – это время, когда чаще всего происходят столкновения автотранспорта с лесными обитателями: весной – из-за "бешенства" животных, зимой – из-за темноты, холода и посыпки дорог солью, которая привлекает зверей.

Самое опасное время – смена дня и ночи и наоборот. Чаще всего животных можно встретить в местах, где меняется ландшафт: на опушках леса, в полосах, где лес переходит в кустарник или кустарник – в луг, там, где с одной стороны дороги лес, а с другой – поле и т. д. В больших лесных массивах столкновения происходят реже.

В мае этого года "Balta" выплатила уже 140 возмещений за столкновения с лесными животными. По данным страховщика, средний ущерб транспортному средству при столкновении с лесным зверем составляет около 2300 евро.

Если машина не делит дорогу с мелким животным, например с косулей, что происходит чаще всего, в основном повреждается передний бампер, и ущерб меньше. Если случается столкновение с лосем или оленем, автомобиль можно списывать или требуется очень дорогой ремонт. В этом году уже выплачены две компенсации за столкновения с лосями, обе превысили 15 000 евро, а также несколько компенсаций около 10 000 евро за столкновения с оленями, кабанами или рысями.

Первый звонок – в полицию!

"Если случилось столкновение с лесным животным, можно только надеяться, что оно произошло в легкой форме и водитель и пассажиры отделались испугом. Однако такие столкновения могут быть очень опасны для здоровья и жизни людей. Если в дорожно-транспортном происшествии пострадало животное, необходимо действовать согласно закону – вызвать полицию и сообщить Государственной лесной службе. Важно помнить, что раненое животное после столкновения может напасть, поэтому лучше к нему не подходить. Государственная лесная служба позаботится о животном и освободит проезжую часть," – рассказывает начальник управления транспортных продуктов и подписания рисков страховой компании Кристапс Лиециньш.

По имеющейся у страховщика информации, люди сообщают в полицию о столкновениях с лесными зверями в три раза реже, чем это видно из заявлений клиентов KASKO, поэтому статистика полиции отличается от данных страховщика. В реальности случаев больше. Также в Государственной лесной службе во время охотничьего сезона регистрируется более 1000 случаев, что ближе к данным страхования.

"Почему люди не сообщают ответственным органам – трудно сказать, возможно, из-за незнания, но следует помнить, что во многих правилах страхования записан пункт, который гласит – если произошло столкновение с лесным животным, сначала необходимо связаться с полицией," – напоминает эксперт. Он также объясняет – если транспортному средству причинены повреждения и приобретена страховка KASKO, такие случаи компенсируются. ОСТА не обеспечивает такого рода возмещения за повреждения транспортного средства, так как ОСТА является страховкой для дорожно-транспортных происшествий, в которых ущерб причинен третьей стороне.

Советы экспертов для водителей

В опасных местах нельзя "лихачить" и превышать скоростные ограничения. Следует учитывать, что в любой момент на дорогу могут выбежать животные.

Многое может решить то, полностью ли водитель сконцентрирован на дороге, а не пишет сообщение на телефоне. Увидеть лесное животное вовремя и своевременно затормозить возможно только тогда, когда водитель полностью сосредоточен на управлении автомобилем.

Увидев одного животного, нужно тормозить! В одиночку перемещаются в основном только лоси. Кабаны, олени и косули живут стадами, поэтому, если одно животное пересекает дорогу, с большой вероятностью за ним последует еще одно.

Попав в аварийную ситуацию, нужно действовать так, как указано в правилах дорожного движения – тормозить. Любые другие маневры допустимы только тогда, когда водитель на 100% уверен, что не подвергает опасности безопасность пассажиров или других участников дорожного движения, однако также не следует легкомысленно относиться к собственной жизни и здоровью.

В автосалонах можно приобрести ультразвуковые свистки, воздух в корпусе которых при определенной скорости – обычно выше 50 км/ч – создает ультразвук, который не мешает людям, но слышен зверям и заставляет их изменить направление движения. Однако они хрупкие, их можно легко повредить при мойке автомобиля, а зимой – засорить снегом или дождем, что затрудняет их работу.

Новейшее технологическое решение – инфракрасные или ночные камеры, которые в темное время суток обнаруживают на обочинах тела с отличной от окружающей среды температурой – людей и животных – и сигнализируют водителю до того, как он увидит проблему. Однако такое оборудование доступно только для новейших моделей автомобилей и устанавливается на заводе, отдельно оно не продается.

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