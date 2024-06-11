В Пурвциемсе вороны повредили лобовые стекла у четырех автомобилей. Ущерб каждого автовладельца составил несколько сотен евро. Орнитологи в замешательстве, такое целенаправленное поведение нехарактерно для этих пернатых. Возможно, речь идет об одной особи, которая сошла с ума. Корреспондент Rus.LSM выслушал истории пострадавших автовладельцев.

Во дворе по адресу Дзелзавас 39 в Риге в последнее время, по словам очевидцев, неадекватно ведут себя вороны. Разбивают лобовые стекла и фонари в автомобилях. Уже пострадало четыре машины.

"Я смотрю из окна на свою машину и вижу, что здесь сидит ворона и она просто долбит мне лобовое стекло. Но я не думал, что она обладает такой силой, чтобы разбить стекло. Оказалось да. У нее полным-полно сил и она может разбить лобовое стекло", — рассказал владелец одного из пострадавших автомобилей Вадим.

В автосервисе ему насчитали ущерба примерно на 350 евро: 280 евро стоимость самого лобового стекла и 70 евро его замена.

"Мне придется сейчас самому менять лобовое стекло. Я позвонил своему страховому агенту она сказала, что это в мою страховку не входит", — сказал Вадим.

По словам очевидцев, повреждение машин происходит по трем сценариям. Вороны или просто долбят клювом по стеклу, или сбрасывают на него с высоты камни, или бьют плоским камушком в клюве по стеклу.

Другому столкнувшемуся с аналогичным случаем автовладельцу Владимиру повезло больше. У него автомобиль почти новый и имеет страховку КАСКО. Замену стекла ему возместят страховщики.

"Сказали соседи, что они часто сидят и долбят", — сказал Владимир.

Редакция обратилась за комментарием к специалисту Музея природы орнитологу Дмитрию Бойко, с просьбой разъяснить поведение птиц.

"Я сам в замешательстве. Врановые птицы одни из самых умных. У них больше ума чем у других птиц, своя иерархия в стае, свои игры. Такое поведение скорее нехарактерно" — признал орнитолог.

Специалист также добавил, что в его практике не было случаев, чтобы ворона целенаправленно долбила машину.

Бойко предположил, что возможно в данном случае речь идет об одной птице с отклонениями в психике, поскольку такое целеустремленное поведение, направленное на повреждение автотранспорта нехарактерно для этого вида пернатых.

Кстати, одна из ворон сразу же принялась долбить клювом крышу нашего редакционного автомобиля. Возможно это она и есть.

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