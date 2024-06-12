Бюро внутренней безопасности (IDB) предлагает прокуратуре начать уголовное преследование в отношении некоего должностного лица Госполиции за превышение служебных полномочий, а именно — насильственное обращение с задержанным, сообщает агентство LETA со ссылкой на IDB.

В ходе досудебного расследования IDB выяснил, что полицейский Латгальского региона необоснованно применил насилие в отношении некоего частного лица, которое не подчинилось требованию стражей порядка выйти из служебного транспортного средства, в результате чего потерпевшему были нанесены телесные повреждения.

К должностному лицу применены несвязанные с лишением свободы меры пресечения.

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