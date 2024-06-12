Днем в субботу, 8 июня, сотрудники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя Латгальский микрорайон, на улице Даугавпилс заметили двух мужчин - один из них был в кепке с российской символикой.

Когда сотрудники полиции проезжали мимо обоих мужчин, один из них выкрикнул в сторону экипажа оскорбления. В то же время полицейские заметили, что упомянутый мужчина был в кепке с прославляющей Россию символикой.

Сотрудники полиции отправились к мужчине. В ходе беседы стражи порядка неоднократно просили мужчину снять кепку и устранить нарушение, на что мужчина не реагировал и пытался провоцировать полицейских. В результате он был задержан и помещен в служебный автомобиль.

Во время задержания мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся требованиям сотрудников полиции и оскорблял их.

Задержанный был доставлен в Латгальское управление муниципальной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий. В отношении агрессивного мужчины начато два административных процесса: по факту нарушения общественного порядка, за что грозит предупреждение или штраф до 500 евро, а также по факту использования в публичных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления. За второе нарушение ему грозит предупреждение или штраф до 350.

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