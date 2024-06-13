В среду, 12 июня, водитель легкового автомобиля Nissan съехал в водоем и погиб, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В среду вечером в Огресгалской волости водитель Nissan съехал с проезжей части в водоем. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля.

Госполиция начала уголовный процесс по факту аварии и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 120 аварий, в которых восемь человек пострадали и один погиб.

В целом в области дорожного движения было вынесено 465 решений об административных нарушениях, в том числе 209 - за превышение скорости и одно - за агрессивное вождение.

В свою очередь, по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начат один административный процесс и три уголовных процесса.