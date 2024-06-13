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В Краславском крае за незаконную перевозку иммигрантов Государственная пограничная охрана задержала пятерых граждан Латвии, сообщили агентству LЕТА в Государственной погранохране.

Проверив поступившую от местных жителей информацию о группе подозрительных лиц, пограничники обнаружили на одной из сельских дорог в Краславском крае два стоящих автомобиля, в которых находились пятеро граждан Латвии.

В ходе проверки документов было установлено, что в салоне одной машины также находится человек азиатского происхождения, а неподалеку от автомобиля в кустах скрываются еще четыре лица азиатского происхождения без проездных документов, действительных виз и видов на жительство.

Против граждан Латвии начат уголовный процесс за сознательное обеспечение лица возможностью незаконного пребывания в Латвии, если такая возможность обеспечена двум или более лицам. За упомянутое правонарушение может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Кроме того, в отношении одного гражданина Латвии заведено дело об административном правонарушении за нарушение приграничного режима.

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