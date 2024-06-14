В пятницу, 14 июня, в Лапмежциемсе мотоциклист не справился с управлением и врезался в заправочную станцию.
Пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу с травмами средней тяжести, выяснил портал Delfi в Службе неотложной медицинской помощи.
Как видно на записи системы видеонаблюдения, мотоциклист с довольно большой скоростью въезжает на территорию заправочной станции и врезается в одну из топливных колонок, после удара пролетев несколько метров вперед. Также на видео видно, что вскоре мотоциклист самостоятельно начинает подниматься на ноги.
Эта АЗС находится в нескольких десятках метров от шоссе. Возможно, въезжая на заправку, мотоциклист выбрал неподходящую скорость или у него отказали тормоза.
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