Foto: Sadursme.lv

В пятницу, 14 июня, в Лапмежциемсе мотоциклист не справился с управлением и врезался в заправочную станцию.

Пострадавший мотоциклист был доставлен в больницу с травмами средней тяжести, выяснил портал Delfi в Службе неотложной медицинской помощи.

Как видно на записи системы видеонаблюдения, мотоциклист с довольно большой скоростью въезжает на территорию заправочной станции и врезается в одну из топливных колонок, после удара пролетев несколько метров вперед. Также на видео видно, что вскоре мотоциклист самостоятельно начинает подниматься на ноги.

Эта АЗС находится в нескольких десятках метров от шоссе. Возможно, въезжая на заправку, мотоциклист выбрал неподходящую скорость или у него отказали тормоза.

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