Вчера в Риге в Даугаве был найден погибший мужчина, сообщили агентству LЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС, VUGD).

Погибшего вытащили из Даугавы у Даугавгривского шоссе и передали Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 40 вызовов. 11 вызовов были связаны с пожаротушением, 19 - со спасательными работами, а 11 вызовов оказались ложными.

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