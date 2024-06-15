Вскоре после шествия Baltic Pride 2024 сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего за хулиганство, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Недалеко от места проведения шествия Государственная полиция задержала 17-летнего подростка за хулиганство.

В связи с этим инцидентом Государственная полиция начала уголовный процесс за грубое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к обществу или наглости, пренебрежении общепринятыми нормами поведения и нарушении покоя людей, работы учреждений, предприятий или организаций, или хулиганство.

За такого рода преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, либо временным лишением свободы, либо условным наказанием, либо общественными работами, либо штрафом.

Молодой человек был передан родителям.

Как уже ранее сообщалось, во время мероприятия сотрудники правоохранительных органов обеспечивали общественный порядок и безопасность в местах сбора, предотвращали конфликты между людьми с противоположными взглядами, при необходимости регулировали потоки людей и транспортных средств.

Мероприятие организовано объединением ЛГБТ и их друзей Mozaīka.

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