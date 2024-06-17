На минувшей неделе таможенники обнаружили большой груз контрабандных сигарет в грузовых поездах, которые прибыли в Латвию из Беларуси. В нескольких вагонах было спрятано 11 000 пачек сигарет или 220 000 контрабандных сигарет, сообщили порталу Delfi в Службе государственных доходов (VID).

В пятницу, 14 июня, на Даугавпилсской товарной станции сотрудники Таможенного управления VID на основе анализа сканированных изображений проверили два вагона, в которых был ввезен фталевый ангидрид. Под мешками с этим веществом было спрятано 9000 пачек или 180 000 контрабандных сигарет NZ Gold и Queen Superslims с белорусскими акцизными марками.

В свою очередь, в воскресенье, 16 июня, на пункте таможенного контроля в Индре во время проверки грузового поезда из Беларуси с собакой-ищейкой у таможенного кинолога возникли подозрения о наличии незадекларированных товаров в одном из вагонов. Вскрыв его, таможенники обнаружили, что к упаковке с товарами прикреплены пачки сигарет. Было изъято 2000 пачек или 40 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Сумма неуплаченных налогов в государственный бюджет с этого количества сигарет составляет около 51 500 евро.

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