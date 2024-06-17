Рижское Восточное управление полиции разыскивает Юрия Федоринова (1957 г.р.), которого в последний раз видели 13 июня, когда около 11.00 он выходил из своего дома на улице Глудас.

В полиции сообщили, что мужчина, возможно, уехал к родственникам в Москву.

Его приметы: рост 177 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет: темно-синие джинсы, черные туфли, темно-синяя клетчатая рубашка, светло-коричневая куртка. Также была черная шапка.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

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