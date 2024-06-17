Рижское Восточное управление полиции сообщает, что найден Юрий Федоринов (1957 г.р.), которого в последний раз видели 13 июня, когда около 11.00 он выходил из своего дома на улице Глудас.
В полиции сообщили, что мужчина, возможно, уехал к родственникам в Москву.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках пропавшего мужчины.
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