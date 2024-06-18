Для литовской предпринимательницы Гинтаре Армале надолго запомнится 26 мая. Той ночью недавно открывшаяся третья студия по уходу за волосами Elitera была взломана. Ущерб оценивается в десять тысяч евро, женщина просит общественность помочь в установлении личности воров, запечатленных на камерах видеонаблюдения.

Кража произошла в час ночи. В студию вломился вор, укравший большое количество волос для наращивания. По словам Армале, самым большим сюрпризом стало то, что грабителя интересовала не роскошная косметика для волос, популярная и широко рекламируемая инфлюенсерами, и не качественные приспособления для укладки волос, а именно пряди волос, предназначенные для наращивания .

"Зачем они понадобились вору – большая загадка. Но я уверена, что скоро мы узнаем ответ. Мы восстановим ущерб, и я верю, что вора мы обязательно найдем - это только вопрос времени", - говорится в пресс-релизе владельцы студии Elitera.

Армале уверяет, что огромные потери не остановят их работу.

"Вы можете украсть все волосы, все пряди наращиваемых волос, но никто не украдет наши навыки, знания, вкус, многолетний опыт и тысяч счастливых клиентов. А если наши волосы уже украли, значит, даже воры понимают, что у нас волосы самого высокого качества на рынке. И они стоят больше, чем роскошная косметика или приспособления", — говорит она.

Предприниматель удивлена, что за ее двадцать лет работы в сфере наращивания волос кража такого рода и масштаба являются первой в Литве. "Возможно, это дело рук конкурентов или тех, кто тесно связан с этой сферой", — предполагает Армале.

Также владелица салона обратилась к общественности: "В настоящий момент расследование ведется в тесном сотрудничестве с криминальной полицией, поэтому, если у вас есть любая информация, обращайтесь лично или через полицию. Любая информация будет полезна".

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