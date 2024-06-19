Во вторник, 18 июня, на дороге Рига-Тинужи произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого погиб один человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В столкновении участвовали четыре автомобиля, в том числе служебный автомобиль Государственной полиции.

Авария произошла из-за того, что водитель Volvo XC60 хотел обогнать большую колонну машин, но в результате произошло лобовое столкновение с участием Škoda Superb, Peugeot Boxer и Suzuki Samurai.

Пять человек получили травмы, один из них погиб.

Полиция продолжает расследование обстоятельств аварии.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 30 человек и один погиб. Оформлено 508 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 193 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. За вождение в нетрезвом состоянии заведено два административных и четыре уголовных дела.

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