На минувшей неделе Рижский городской суд приговорил двух мужчин к небольшим тюремным срокам за то, что они бросили шумовую гранату в бар Če, где проходила вечеринка журналистов Русской службы Би-би-си.

Суд решил подтвердить соглашение прокурора и обвиняемых о признании вины и применяемом наказании. Двое из обвиняемых были приговорены к двум месяцам и двум дням лишения свободы, а мужчина, который не сообщил о совершенном преступлении, получил 80 часов общественных работ, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Инцидент произошел вечером 23 декабря 2023 года. Граната для игры Airsoft взорвалась в помещениях бара на улице Дзирнаву, но никто из посетителей не пострадал.

Свидетели рассказали полиции, что лица людей, бросивших шумовую гранату в бар, были закрыты, но была зафиксирована марка и номер автомобиля, на котором они приехали. Стражи порядка задержали владельца автомобиля, молодого человека 2002 года рождения утром 24 декабря.

В ходе расследования были установлены личности еще двух человек, и утром 24 декабря был задержан еще один мужчина 2002 года рождения, а 25 декабря - мужчина 1995 года рождения.

Выяснилось, что преступление было совершено из личных мотивов и хулиганских намерений. В ходе следствия не подтвердилась информация о том, что инцидент связан с профессиональной деятельностью журналистов Русской службы Би-би-си.

Все обвиняемые являются гражданами Латвии, а один из них ранее был осужден в другой стране ЕС за торговлю наркотиками.

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