Литовские таможенники пограничного контрольно-пропускного пункта "Кибартай" задержали моряка из Латвии, который пытался перевезти не декларируя 10 000 евро на территорию Калининградской области.

По информации литовской таможни, деньги были обнаружены в личном багаже гражданина Латвии, направлявшегося в Калининградскую область.

Как сообщает LRT.lt, 13 июня гражданин Латвии, приехавший на дорожный пост "Кибартай" на автомобиле Lexus, сообщил таможенникам, что не везет с собой ничего запрещенного, а также указал, что у него есть при себе 30 евро. Также мужчина пояснил, что является внештатным моряком, работающим и на российских кораблях.

При детальном досмотре автомобиля сотрудники таможни обнаружили 10 000 евро, завернутых в мужскую одежду.

Контрабанда и автомобиль задержаны, начато досудебное расследование. Согласно литовскому законодательству, за перевозку контрабанды грозит штраф. Однако, деньги можно вернуть, если лицо предoставит документы, подтверждающие происхождение средств.

Лица, выезжающие из третьих стран в Литву и перевозящие 10 000 евро и больше наличными, должны декларировать их на таможне.

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