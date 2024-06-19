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Эстонская полиция разыскивает Эдуарда Хваловского, совершившего преступления против личности. Сейчас мужчина уклоняется от уголовного производства и поэтому объявлен в розыск.

Эдуард родом из Ида-Вирумаа, но может остановиться в Таллинне в каком-нибудь отеле или у знакомого. Мужчина также может скрываться в Латвии.

Рост Эдуарда - 180 см, плотного телосложения. Глаза карие, волосы темно-русые.

Полиция просит всех, кто видел Эдуарда или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112 или по электронной почте jaana.poldvee@politsei.ee.

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