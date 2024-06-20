Разногласия с начальником обернулись для молодого рабочего разногласием с законом. Не получив зарплату, он собрал своих коллег, поле чего они вместе украли у обидчика инструменты. Стоит отметить, что вся в компания в момент совершения преступления была пьяна.

Как отмечает Degpunktā, на днях полиция сразу от двух свидетелей получила сообщения о том, что на дороге замечен зеленый Ford, водитель которого, возможно, пьян. Также было сообщено, что находившаяся в салоне машины компания только что совершила кражу.

Автомобиль в окрестностях Ропажи заметила и остановила местная муниципальная полиция.

В ожидании Госполиции компания рассказала стражам порядка, что они ездили за зарплатой, правда, сообщили, что работают на объекте неофициально.

При проверке в багажнике автомобиля полиция обнаружила большое количество инструментов. Задержанный рассказал, что они принадлежат их начальнику, который не выплатил ему зарплату.

В скором времени на место происшествия прибыл и тот самый начальник, пообещавший выплатить рабочему деньги. Одновременно с этим полиция начала в отношении водителя процессы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также у машины не оказалось страховки. Информация о краже рабочих инструментов передана Госполиции.

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