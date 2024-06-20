Foto: PolizeiPress

Утром 17 июня диспетчерский центр Федеральной полиции Германии получил сообщение о том, что в региональном поезде, ехавшем по маршруту Гамбург-Фленсбург, некий мужчина размахивает мачете.

На вокзал Фленсбурга незамедлительно направили три патрульные машины федеральной полиции. На некоторое время вокзал пришлось закрыть. Вскоре туда же прибыл поезд, в котором ехал хулиган.

Полиция задержала незнакомца, который оказался 38-летним гражданином Латвии.

В ходе проверки у него нашли и изъяли не меч, а многофункциональный нож с длиной лезвия 10 см (см. фото).При проверке в организме латвийца констатировали 1,19 промилле.

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