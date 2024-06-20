Утром 17 июня диспетчерский центр Федеральной полиции Германии получил сообщение о том, что в региональном поезде, ехавшем по маршруту Гамбург-Фленсбург, некий мужчина размахивает мачете.
На вокзал Фленсбурга незамедлительно направили три патрульные машины федеральной полиции. На некоторое время вокзал пришлось закрыть. Вскоре туда же прибыл поезд, в котором ехал хулиган.
Полиция задержала незнакомца, который оказался 38-летним гражданином Латвии.
В ходе проверки у него нашли и изъяли не меч, а многофункциональный нож с длиной лезвия 10 см (см. фото).При проверке в организме латвийца констатировали 1,19 промилле.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit