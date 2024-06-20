Служба госбезопасности (СГБ) 13 июня передала в прокуратуру для уголовного преследования дело в отношении некоего мужчины за публичное прославление и оправдание совершенных Россией военных преступлений, а также за разжигание национальной и этнической вражды и ненависти в обществе.

Уголовный процесс против этого лица был начат 26 марта этого года.

В ходе расследования СГБ обнаружила в социальной сети TikTok несколько видеозаписей на русском языке, в которых мужчина озвучивал различные высказывания враждебного характера в адрес латышей и украинцев, оправдывая начатое 24 февраля 2022 года неспровоцированное и необоснованное вторжение России в Украину, а также высказывания, направленные на разжигание национальной и этнической вражды и ненависти.

В качестве меры пресечения для подозреваемого было избрано заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что с момента вторжения России в Украину СГБ начала 48 уголовных процессов против 55 лиц за публичные высказывания в поддержку войны против Украины и интересов России.

Кроме того, служба провела профилактические беседы с более чем тысячей лиц в связи с комментариями в интернет-среде, направленными на оправдание российской агрессии, предупредив о грозящей уголовной ответственности в случае совершения преступлений.

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