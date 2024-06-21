Во вторник, 18 июня, Управление внутренней безопасности Службы государственных доходов (VID) признало должностное лицо VID подозреваемым в разглашении не подлежащей разглашению информации, которая не является конфиденциальной, секретной или особо секретной. К сотруднику службы применена не связанная с лишением свободы мера пресечения, сообщили порталу Delfi в VID.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что должностное лицо VID по просьбе третьего лица систематически получал не подлежащую разглашению информацию из баз данных службы о третьих лицах и передавал ее. Информация не была связана с выполнением прямых служебных обязанностей.

Неразглашаемая информация была необходима третьим лицам для реализации своих личных интересов.

Управление внутренней безопасности напоминает, что ни одно лицо не может считаться виновным в совершении уголовного преступления, пока его вина не будет доказана в соответствии с процедурой, предусмотренной Уголовно-процессуальным законом.

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