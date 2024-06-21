В ночь на пятницу, 21 июня, в Земгальском регионе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Согласно информации Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), трагедия произошла в Елгавском крае. Около 4.33 утра спасатели отправились в волость Салгалес, где произошло дорожно-транспортное происшествие: легковая машина перевернулась на крышу. Спасатели при помощи гидравлических инструментов извлекли из автомобиля погибшего. Работы на месте происшествия были завершены в 5.21 утра.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрированы 148 дорожно-транспортных происшествий, в 22 авариях пострадали 25 человек. Среди пострадавших - шесть велосипедистов, четыре человека, передвигавшихся на электросамокатах, и два пешехода.

За сутки по всей Латвии зафиксировано 469 административных нарушений в сфере дорожного движения, в том числе 207 раз превышена разрешенная скорость движения и задержаны трое агрессивных водителей.

По данным полиции, один водитель привлечен к уголовной ответственности за вождение в состоянии наркотического опьянения, пятеро водителей привлечены к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения до 1,5 промилле.

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