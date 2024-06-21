Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Вечером в четверг, 20 июня, в Краславском крае спасли упавшую в яму лошадь, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Помощь спасателей понадобилась около 19.30 в Каплавской волости Краславского района, где лошадь упала в яму глубиной полтора метра. С помощью лебедки и ручных инструментов лошадь вытащили из ямы и передали хозяину. Около 21.30 работы на месте были закончены.

Всего за последние 24 часа в Латгальское управление VUGD поступило шесть вызовов - три на пожаротушение и три на спасательные работы.

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