В четверг, 20 июня, в 23:15 в Государственную полицию поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, сообщили порталу Delfi в полиции. На фотографиях очевидца запечатлено, как автомобиль марки Audi врезался в стену здания.