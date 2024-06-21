В четверг, 20 июня, в 23:15 в Государственную полицию поступил вызов в связи с дорожно-транспортным происшествием в Риге, на перекрестке улиц Бривибас и Стабу, сообщили порталу Delfi в полиции. На фотографиях очевидца запечатлено, как автомобиль марки Audi врезался в стену здания.
Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, авария произошла с участием двух транспортных средств - автомобилей марок Audi и Volvo.
Водитель Audi была доставлена в больницу с травмами, полученными в результате аварии. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
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