Сотрудники Западновидземского участка полиции 19 июня задержали в Валмиере группу лиц, подозреваемую в избиении мужчины 1964 г.р. - ему были нанесены телесные повреждения средней тяжести.

В Видземском региональном управлении полиции пояснили, что, по предварительным данным, мужчина был избит в ходе совместного распития алкоголя. Травмы оказались настолько серьезными, что пострадавшего пришлось госпитализировать.

По делу начали уголовный процесс, в рамках которого задержали мужчин 1976, 1981, 1964 и 1966 г.р., часть из которых ранее уже находилась в поле зрения органов правопорядка за другие правонарушения. Также известно, что нападавшие и жертва были между собой знакомы. Следствие по делу продолжается.

Полиция напоминает, что ни один человек не может считаться виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

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