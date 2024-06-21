Foto: VSAT (Lietuva)

Прокуратура Каунасского округа Литвы передала в суд уголовное дело, в рамках которого двум гражданам Латвии предъявлено обвинение в незаконной перевозке мигрантов через границу Литовской Республики.

По данным уголовного дела, в апреле 2024 года сотрудники литовского пограничного пункта "Калвария" в рамках предотвращения и контроля нелегальной миграции задержали автомобиль, в котором находился гражданин Латвии, перевозивший нелегалов. Второй латвиец выполнял ранее оговоренную с организатором роль – следил за обстановкой, чтобы предупредить соучастника об опасности.

По данным следствия, фигуранты незаконно перевезли из Латвии через границу Литвы 14 нелегальных мигрантов: 12 граждан Индии и двух граждан Непала.

Установлено, что граждане Латвии действовали из корыстных побуждений, чтобы получить от организатора обещанную им сумму в размере не менее 6 000 евро.

Личность организатора в ходе досудебного расследования установить не удалось, однако оба обвиняемых свою вину в содеянном признали.

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