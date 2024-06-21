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Прокуратура Москвы утверждает, что в публикациях Тамары Эйдельман, Яны Трояновой и певицы Монеточки выявила "нарушения требований уголовного законодательства".

Прокуратура города Москвы потребовала возбудить уголовные дела против историка Тамары Эйдельман, актрисы Яны Трояновой и певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой). Как сообщается в пятницу, 21 июня, в Telegram-канале прокуратуры, в результате проверки публикаций Эйдельман, Трояновой и Монеточки были выявлены "нарушения требований уголовного законодательства". Все три женщины ранее были внесены министерством юстиции РФ в реестр так называемых "иностранных агентов".

"Нацизм", "ненависть к русским" и отсутствие маркировки "иноагента"

Тамару Эйдельман требуют привлечь к уголовной ответственности по статье о "реабилитации нацизма". В одной из видеозаписей историка прокуратура обнаружила высказывания, якобы "выражающие явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества". Судя по всему, речь идет об одном из выпусков на YouTube-канале "Уроки истории с Тамарой Эйдельман", указывает издание "Медиазона".

Уголовное дело против Яны Трояновой, по мнению ведомства, следует завести по статье о возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности. Поводом послужили высказывания актрисы, якобы "выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских".

Возможно, речь идет о высказываниях Трояновой в недавнем интервью изданию "Новая Газета Европа", в котором актриса сказала, что россияне "заслуживают" слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине, уточняет "Медиазона".

Против Монеточки прокуратура просит возбудить дело за то, что певица, несмотря на административные штрафы, продолжала публиковать в социальных сетях сообщения без маркировки "иностранного агента".

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