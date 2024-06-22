В немецком городе Арнштадт (федеральная земля Тюрингия) произошел инцидент с участием гражданина Латвии.
Как отмечают СМИ, 34-летнего латвийца не пустили в один из баров. В ответ на это он решился помочиться прямо у дверей, после чего к хулигану подошел 41-летний охранник заведения. Гражданин Латвии, увидев сотрудника службы безопасности бара, направил на него пистолет, после чего скрылся.
В скором времени в рамках объявленных розыскных мероприятий его задержал полицейский патруль. Найденный у латвийца пистолет оказался переделанным под холостые патроны.
Сейчас 34-летний мужчина находится под следствием по подозрению в нарушении Закона об оружии и угрозах в адрес охранника.
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