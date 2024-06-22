Как отмечают СМИ, 34-летнего латвийца не пустили в один из баров. В ответ на это он решился помочиться прямо у дверей, после чего к хулигану подошел 41-летний охранник заведения. Гражданин Латвии, увидев сотрудника службы безопасности бара, направил на него пистолет, после чего скрылся.