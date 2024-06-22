За минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Риге и окрестностях - десять человек. Остальные четыре человека пострадали в авариях в Латгале.

Больше всего аварий в пятницу, 21 июня, было зарегистрировано в Рижском регионе - 79. В Латгале зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале - 18, в Видземе - 11, а в Курземе - восемь.

Всего было составлено 477 протоколов об административных нарушениях, включая 212 за превышение скорости и один за агрессивное вождение. В свою очередь, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато четыре административных процесса и шесть уголовных процессов, также начат один уголовный процесс за управление транспортным средством под возможным воздействием наркотиков.

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