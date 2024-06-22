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В пятницу, 21 июня, в Сакской волости Южно-Курземского края спасатели достали из водоема погибшего, который был передан сотрудникам Государственной полиции, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

За минувшие сутки в службу поступило 35 вызовов - 10 были связаны с тушением пожаров, в том числе лесного пожара, 13 - со спасательными работами, а 12 вызовов были ложными.

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