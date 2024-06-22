Бюро внутренней безопасности (IDB) призывает прокуратуру по расследованию преступных деяний на службе в государственных учреждениях обвинить двух сотрудников Земгальского регионального управления Госполиции в бездействии и его поддержке, сообщили агентству LETA в IDB.

В ходе расследования IDB выяснило, что одно из должностных лиц Госполиции при выполнении своих служебных обязанностей по надзору за дорожным движением не составил протокол об административном нарушении в отношении водителя транспортного средства.

В свою очередь, второй полицейский поддержал бездействие, а именно невыполнение должностным лицом действий, требуемых от него законом, и возложенной на него задачи.

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