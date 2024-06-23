В Великобритании антикриминальная благотворительная организация Crimestoppers объявила вознаграждение в размере до 10 тысяч фунтов стерлингов (около 11 800 евро) за информацию, которая приведет к аресту подданного Латвии Александра Доларса, разыскиваемого в связи с дорожно-транспортным происшествием. в результате которого погиб 12-летний мальчик, сообщает BBC.

14 июня этого года подростка Китона Слейтера сбил черный автомобиль BMW на улице города Ковентри, Англия.

Полиция полагает, что автомобилем, в котором находились четыре человека, управлял постоянно проживающий в Великобритании Александр, который значительно превысил разрешенную скорость движения.

Не исключено, что Александр покинул Великобританию, со ссылкой на полицию пишет газета The Independent.

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