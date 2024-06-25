Сотрудники сектора пограничной полиции в сотрудничестве с работниками Департамента международного оперативного полицейского сотрудничества INTERPOL-EUROPOL-SIRENE задержали в международном аэропорту Тиват гражданина Латвии, ранее объявленного в розыск по линии Интерпола.

По данным местных СМИ, на арест 41-летнего латвийца был выдан международный ордер. При этом, как указано в официальном сообщении, ордер выдан Люксембургом в целях обеспечения присутствия гражданина Латвии перед компетентными органами Люксембурга по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег.

До процесса экстрадиции задержанный, согласно постановлению следственного судьи Высокого суда Подгорицы, был помещен под стражу.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !