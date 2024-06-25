Во вторник на пульт Государственной пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, на улице Агенскална горит заброшенный дом.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят чердак, конструкции крыши и внешняя стена двухэтажного здания площадью 550 квадратных метров.
К работам по тушению пожара были привлечены более 40 спасателей и восемь автоцистерн.
По наблюдениям портала Delfi, пожар возник в двухэтажном деревянном здании.
На месте происшествия полиции пришлось ограничивать движение транспорта.
В 12.25 пожар был локализован, работы на месте происшествия продолжаются.
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit