Во вторник на пульт Государственной пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, на улице Агенскална горит заброшенный дом.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горят чердак, конструкции крыши и внешняя стена двухэтажного здания площадью 550 квадратных метров.

К работам по тушению пожара были привлечены более 40 спасателей и восемь автоцистерн.

По наблюдениям портала Delfi, пожар возник в двухэтажном деревянном здании.

На месте происшествия полиции пришлось ограничивать движение транспорта.

В 12.25 пожар был локализован, работы на месте происшествия продолжаются.

Plkst. 10.06 ugunsdzēsēji glābēji saņēma izsaukumu uz Āgenskalna ielu Rīgā, kur ugunsgrēks izcēlies neapsaimniekotā ēkā un liesmas strauji izplatās. Šobrīd ugunsgrēkā dzēšanas darbos piedalās vairāk nekā 40 ugunsdzēsēji glābēji ar astoņām autocisternām. Satiksme ierobežota. — VUGD (@ugunsdzeseji) June 25, 2024

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