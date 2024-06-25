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Полиция начала уголовный процесс по факту нескольких пожаров, произошедших в Янову ночь в Крустпилсской волости, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

24 июня после 4:00 в полицию поступила информация о том, что в Спуньгени Крустпилсской волости Екабпилсского края при невыясненных обстоятельствах загорелся автомобиль "Mercedes Benz", припаркованный возле дома. В результате пожара были повреждены еще два автомобиля - "Volvo" и "Opel".

"К утру жители констатировали, что это не единственные совершенные в ночное время деяния. Выяснилось, что также был подожжен мопед "Delta", несколько хозяйственных построек и двери гаража", - сообщили в полиции.

По факту пожаров начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, в Янову ночь в Крустпилсской волости Екабпилсского края пожарные одновременно тушили микроавтобус, стену пристройки и хозяйственную постройку, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Илзе Даме.

В 4:18 ГПСС получила вызов в Крустпилсскую волость, где одновременно в трех разных местах, расположенных примерно в 200 метрах друг от друга, горели микроавтобус на площади 10 кв. м, стена пристройки на площади 10 кв. м и хозпостройка на площади 30 кв. м. В 6:39 возгорания были ликвидированы.

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