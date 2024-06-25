Рижское региональное управление полиции разыскивает Улдиса Пуритиса, который 25 мая отправился в Салдус и пропал.
Его приметы: рост около 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие.
Был одет: синяя рубашка с красным воротником, синие джинсы, черная обувь.
Информацию о разыскиваемом просьба сообщать по телефону 110.
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