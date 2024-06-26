Госполиция сообщает, что найдено тело Антонины Пестеревой (1936 г.р.) которая была объявлена в розыск 4 июня.

По данным полиции, следов насильственной смерти на теле не констатировано. Причины смерти должны установить в ходе экспертизы.

Напомним, что в последний раз пенсионерку видели 4 июня, около 18.00 в Юрмале, на улице Тирзас.

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