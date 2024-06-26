В Рижском городском суде рассматривается дело о трагической аварии, в результате которой на нерегулируемом переходе погибла девочка. Напомним, что ДТП совершил 91-летний водитель. При этом, как отмечает LSM.lv, сбитый на тротуаре мужчина не признана в деле потерпевшим.

Напомним, авария произошла 9 декабря 2023 года на улице Елгавас, рядом с Академическим центром Латвийского Университета.

Ранее в прокуратуре указали, что обвиняемый, управляя транспортным средством, не соблюдал правила дорожного движения, не снизил вовремя скорость движения вовремя, а также не остановил транспортное средство перед нерегулируемым пешеходным переходом, который в это время пересекала 16-летняя Юлия Кучинская. От полученных в результате аварии травм девушка скончалась.

"Она переходила дорогу, и до тротуара оставалось всего около пятидесяти сантиметров, один шаг. В этот момент ее на довольно большой скорости сбивает машина, тащит по тротуару метров десять и продолжает двигаться дальше", — рассказал отец девочки Артемий Кучинский.

По его словам, смерть наступила мгновенно, спасти жизнь девочки не удалось. Несмотря на то, что в тот день была ясная погода, на часах около двух часов дня, а дорога сухая и хорошо просматривалась, водитель не смотрел на дорогу, а затем не притормозил, а даже увеличил скорость. После этого водитель выехал на тротуар, где сбил еще одного человека.

Правда, в деле его не признали пострадавшим, поскольку полученные им телесные повреждения были незначительными. Сам пострадавший просил признать его таковым, ранее обращаясь и в полицию, и в прокуратуру. После первого заседания в суде, которое состоялось 15 мая, было принято решение направить его на дополнительную экспертизу.

Сам подсудимый — 91-летний Янис К. - заявил, что не помнит момент аварии. Также он не признал свою вину в содеянном. Ему грозит срок до 8 лет лишения свободы, а также лишение прав до 5 лет. В настоящее время к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Также известно, что накануне первого судебного заседания состоялась встреча, на которой присутствовали мама погибшей девочки — Валентина Кучинская, обвиняемый и адвокаты с обеих сторон. Они договорились между собой о возможной мировой.

Согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения, в Латвии водительское удостоверение имеется у 37 000 водителей в возрасте старше 75 лет. Из них более 9000 выдан запрет на управление транспортным средством из-за того, что они не прошли медпроверку.

Также известно, что в Латвии права имеются у 400 водителей в возрасте старше 90 лет. Среди них есть также один водитель в возрасте 101 года.

В Латвии водители, достигшие возраста 60 лет, должны проходить медпроверку каждые три года.

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