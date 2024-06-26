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Массивное 80-метровое грузовое судно застряло на целый день в реке Нене (Кембриджшир). Чтобы сдвинуть сухогруз, перегородивший реку, пришлось привлекать экскаватор и буксиры. ЧП обошлось без пострадавших.

Грузовое судно Baltic Arrow с грузом леса застряло в реке Нене утром 25 июня. Капитан сообщил соответствующим службам, что судно село на мель. Cухогруз удалось сдвинуть с места уже к вечеру.

Известно, что судно Baltic Arrow шло из Риги (Латвия) в порт Висбеч с грузом леса. Грузовое судно ходит под флагом Сент-Китс и Невис, на его борту находятся шесть членов экипажа и два местных лоцмана. Предполагается, что судно село на мель из-за отлива.

Многим жителям Британии этот случай напомнил аналогичное ЧП, которое произошло в 2021 году, когда в Суэцком канале на мель село судно, заблокировав тем самым глобальное судоходное сообщение.

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