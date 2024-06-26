Вечером в среду, 26 июня, пьяная женщина повредила три плаката с изображением солдат возле Латвийского музея оккупации по адресу площадь Стрелниеку 1, подтвердили порталу Delfi в Государственной полиции.

Женщина, повредившая плакаты, скрылась с места происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Как уже сообщалось, в этом году в ночь на 28 февраля в Музей оккупации Латвии была брошена зажигательная смесь. По факту происшествия возбуждено уголовный процесс по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, если оно было совершено путем поджога или иным опасным для общества способом.

В начале марта Государственная полиция задержала человека, который мог быть ответственным за бросание горючей смеси в кабинет директора Латвийского музея оккупации Солвиты Вибы. Позже полиция задержала еще двух человек в связи с нападением на музей.

В конце апреля дело о бросании зажигательной смеси в Латвийский музей оккупации привело следователей в тюрьму Даугавгривас в Даугавпилсе, сообщила программа "de facto" Латвийского телевидения, указав, что нападение на музей могло быть организовано непосредственно из тюрьмы.

Расследуется версия о том, что это была диверсия, организованная Россией. Как и другие случаи нанесения ущерба и шпионажа, осуществленные в интересах России, исполнители в этом случае также были завербованы с помощью мобильного приложения Telegram.

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