В ночь с 22 на 23 июня в Государственную полицию поступила информация о том, что в Варвской волости Вентспилсского края произошла кража и на частной территории был застрелен человек, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов констатировали, что кража произошла на нескольких объектах. Хозяин одного из них, будучи охотником, взял ружье, выстрелил в сторону незваного гостя и ранил его. Мужчина с ранениями был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.

Стрелявший задержан. Полиция начала уголовный процесс.

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