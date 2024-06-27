В ночь с 22 на 23 июня в Государственную полицию поступила информация о том, что в Варвской волости Вентспилсского края произошла кража и на частной территории был застрелен человек, сообщили порталу Delfi в Госполиции.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов констатировали, что кража произошла на нескольких объектах. Хозяин одного из них, будучи охотником, взял ружье, выстрелил в сторону незваного гостя и ранил его. Мужчина с ранениями был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался.
Стрелявший задержан. Полиция начала уголовный процесс.
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